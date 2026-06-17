Fim do descanso: “Dorme” é preso por furto em Niterói

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (16) acusado de furto a um estabelecimento comercial na Avenida Presidente Roosevelt, no bairro São Francisco, em Niterói. De acordo com a ocorrência, policiais realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que suspeitos haviam retornado a uma clínica que já havia sido invadida anteriormente. Durante buscas na região, a equipe avistou dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu, abandonando uma mochila, enquanto o outro foi abordado no local. O homem, conhecido como “Dorme”, foi identificado após análise de imagens de segurança enviadas pela proprietária do estabelecimento, que confirmaram sua participação no crime.

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Na revista, os agentes encontraram cerca de 8 quilos de cobre, material retirado de equipamentos de ar-condicionado. O suspeito, de 42 anos, possui diversas anotações criminais por furto, roubo, lesão corporal e estelionato.

Ele foi encaminhado para a 79ª DP ( Jurujuba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça, sendo autuado por furto qualificado. Segundo a polícia, o acusado também é suspeito de envolvimento em outro furto a residência ocorrido no mesmo bairro.