Polícia de Niterói prende dupla colombiana acusada de aplicar golpe "Boa Noite, Cinderela" em turistas estrangeiros

Duas mulheres colombianas suspeitas de integrar um esquema criminoso que usava o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” foram presas pela polícia em um hotel de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, na tarde desta segunda-feira (15). Com elas, os policiais recuperaram 15 equipamentos eletrônicos, avaliados em mais de R$50 mil.

De acordo com a ocorrência, equipes do Segurança Presente de Niterói foram chamadas pelo gerente do estabelecimento após a informação de que duas hóspedes estrangeiras poderiam estar envolvidas em crimes praticados contra turistas.

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Durante as diligências, os policiais fizeram contato com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde um turista norueguês contava ter sido vítima de um golpe ocorrido no último sábado (13), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante a transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Segundo informações iniciais, as mulheres teriam utilizado medicamentos conhecidos como “Boa Noite, Cinderela” para dopar a vítima e roubar seus pertences.

As mulheres, de 20 e 23 anos, foram encontradas no hotel em Itacoatiara. Após a abordagem, imagens e informações sobre as suspeitas foram enviadas à Deat, e o turista reconheceu as duas como autoras do crime, de acordo com os investigadores.

Com a dupla, os agentes encontraram cinco Iphones, dois celulares Android, dois tablets, uma câmera fotográfica Sony, um drone, um videogame portátil, um estabilizador, um fone JBL e uma caixa de som JBL.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia e deverá ser devolvido aos proprietários após os procedimentos legais. As duas colombianas foram levadas para a Deat e autuadas pelos crimes de roubo e receptação. Elas permaneceram presas e estão à disposição da Justiça.