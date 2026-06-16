Polícia Civil investiga morte de mulher esfaqueada em Nova Iguaçu

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, a facadas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No último fim de semana, Lizandra Adilia de Paula Leite, de 46 anos, deu entrada na UPA Patrícia Marinho com sinais de violência. O companheiro dela é o principal suspeito do crime.

Na última sexta-feira (12), Lizandra foi deixada na unidade hospitalar pelo marido por volta das 10h. Mas, ela não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 16h. Segundo a Polícia Militar, os policiais do 20°BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência.

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No entanto, quando os agentes chegaram ao local, o companheiro de Lizandra já não estava mais lá. A ocorrência foi inicialmente registrada na 56ª DP (Comendador Soares), mas o caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga a autoria e circunstâncias da morte de Lizandra.