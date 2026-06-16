Polícia encontra criadouro de jacarés em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (vídeo)

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) encontraram, nesta terça-feira (16/06), um criadouro de jacarés durante uma operação para combater a atuação do tráfico de drogas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

As investigações apontaram que o local era utilizado pelo tráfico para a manutenção dos animais, que serviriam como instrumento de intimidação em possíveis desavenças da organização criminosa. Os dois jacarés foram encontrados em tanques instalados em uma residência da região e resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros.

Leia também:

Morte de passista da Cubango após explosão em apartamento em Niterói causa comoção e alerta sobre produtos inflamáveis

As diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis pela manutenção dos animais no local e para apurar os fins de utilização deles por integrantes do tráfico de drogas.





Jacarés estavam em tanque e seriam usados para intimidar rivais ou quem contrariasse o interesse do tráfico Divulgação

Autor: Divulgação

Na ação desta terça, os agentes cumpriram, ainda, mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro que atuam nas localidades de Santa Tereza, Redentor e Jardim Glauce, no Complexo da Guacha. Ao todo, seis bandidos foram presos e 36 motos e três carros recuperados.