Homem é preso por manter mãe idosa e paralítica em condições insalubres dentro de casa

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (15), por manter a mãe, uma idosa paralítica, em condições insalubres dentro de uma residência em Olaria, na Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu durante uma ação de fiscalização na casa da vítima.

No momento da abordagem, realizada em conjunto com a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, as equipes constataram que a idosa estava em um ambiente que possuía condições precárias de higiene e a falta total de alimentos.

Além disso, os agentes identificaram que a vítima estava acamada em razão de uma fratura no fêmur. Ela foi encontrada em um colchão dentro de um quarto que estava sem ventilação e sujo.

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Diante dos fatos, o filho, de 51 anos, foi autuado pelo crime de exposição a risco de saúde da idosa. De acordo com os agentes, ele era viciado em drogas e vendia móveis da casa para sustentar o vício.

A Polícia Civil informou que o homem já havia sido indiciado pelo mesmo crime em outro inquérito, que gerou um pedido de prisão preventiva. A ação dessa segunda fez parte da "Operação Virtude", uma iniciativa nacional de combate à violência contra idosos.

Além do filho da idosa, também foram indiciados o neto e uma outra filha da vítima, que segundo a corporação, não interromperam o sofrimento da vítima.