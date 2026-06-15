Homem é preso em ação da PM no Morro Boa Esperança, em Niterói
PM apreendeu drogas e rádios de comunicação
min de leitura | Escrito por Redação 15 de junho de 2026 - 15:00
Um homem foi preso durante uma ação de agentes do 12º BPM (Niterói) na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na comunidade do Morro Boa Esperança, em Niterói. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento realizado na região.
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De acordo com a Polícia Militar, ao entrar na comunidade, diversos suspeitos fugiram. Poucos depois, durante buscas no local, um dos homens acabou sendo capturado. Na localidade, os policiais apreenderam cinco rádios transmissores e uma quantidade de material entorpecente.
Agentes apreenderam cinco radiotransmissores e material entorpecente
O caso foi encaminhado para a 81ª DP (Itaipu).