Homem é preso em ação da PM no Morro Boa Esperança, em Niterói

Grupo de homens fugiu ao perceber a chegada da polícia. Um deles foi detido - Foto: Reprodução/PM

Grupo de homens fugiu ao perceber a chegada da polícia. Um deles foi detido - Foto: Reprodução/PM

Um homem foi preso durante uma ação de agentes do 12º BPM (Niterói) na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na comunidade do Morro Boa Esperança, em Niterói. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento realizado na região.

Leia também

➣ Mulher é presa com 10 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio

➣ Maurinho Macaé, apontado como líder do tráfico em Manguinhos, morre em operação do Bope

De acordo com a Polícia Militar, ao entrar na comunidade, diversos suspeitos fugiram. Poucos depois, durante buscas no local, um dos homens acabou sendo capturado. Na localidade, os policiais apreenderam cinco rádios transmissores e uma quantidade de material entorpecente.

Agentes apreenderam cinco radiotransmissores e material entorpecente | Foto: Divulgação/PM

O caso foi encaminhado para a 81ª DP (Itaipu).