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Homem é preso em ação da PM no Morro Boa Esperança, em Niterói

PM apreendeu drogas e rádios de comunicação

relogio min de leitura | Escrito por Redação 15 de junho de 2026 - 15:00
Grupo de homens fugiu ao perceber a chegada da polícia. Um deles foi detido
Grupo de homens fugiu ao perceber a chegada da polícia. Um deles foi detido -

Um homem foi preso durante uma ação de agentes do 12º BPM (Niterói) na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na comunidade do Morro Boa Esperança, em Niterói. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento realizado na região.

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De acordo com a Polícia Militar, ao entrar na comunidade, diversos suspeitos fugiram. Poucos depois, durante buscas no local, um dos homens acabou sendo capturado. Na localidade, os policiais apreenderam cinco rádios transmissores e uma quantidade de material entorpecente.

Agentes apreenderam cinco radiotransmissores e material entorpecente
Agentes apreenderam cinco radiotransmissores e material entorpecente |  Foto: Divulgação/PM

O caso foi encaminhado para a 81ª DP (Itaipu).

Tags:

Polícia Militar Tráfico de drogas

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