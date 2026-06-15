Maurinho Macaé, apontado como líder do tráfico em Manguinhos, morre em operação do Bope

O suspeito era foragido da Justiça e, segundo a corporação, acumulava 56 anotações criminais, incluindo envolvimento em 31 homicídios - Foto: Reprodução

O suspeito era foragido da Justiça e, segundo a corporação, acumulava 56 anotações criminais, incluindo envolvimento em 31 homicídios - Foto: Reprodução

Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã desta segunda-feira (15) em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, resultou na morte de um dos principais líderes do crime organizado da comunidade. Identificado como Mauro Ribeiro de Almeida Júnior, de 40 anos, conhecido como Maurinho Macaé, o suspeito era foragido da Justiça e, segundo a corporação, acumulava 56 anotações criminais, incluindo envolvimento em 31 homicídios.

A Polícia Militar informou que o criminoso foi baleado durante a ação e não resistiu aos ferimentos. Além dos homicídios atribuídos a ele, Maurinho Macaé também era investigado por participação em roubos de carga.

A operação é realizada por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Comando de Polícia de Proximidade (CPP), com o objetivo de combater o crime organizado na comunidade. Entre os alvos estão suspeitos envolvidos em roubos de veículos, cargas, assaltos de rua e tráfico de drogas.

Segundo a corporação, até o momento, cinco suspeitos foram presos e um fuzil foi apreendido.

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Efeitos da operação

A ação policial impactou o funcionamento de serviços públicos na região. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares foram afetadas pelos confrontos.

Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que duas unidades de Atenção Primária suspenderam o atendimento para garantir a segurança de profissionais e usuários. Uma terceira unidade segue funcionando, mas com as atividades externas, como visitas domiciliares, temporariamente suspensas.