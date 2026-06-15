Mulher é presa com 10 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio

Uma mulher, de 23 anos, foi presa em flagrante com aproximadamente 10 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). A ação policial aconteceu na manhã desta segunda-feira (15) e foi realizada por agentes da Polícia Federal.

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A suspeita foi detida no momento do desembarque de seu voo comercial, que vinha da cidade onde residia, Manaus, no Amazonas. Ao realizar a abordagem padrão, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Galeão (DEAIN) presentes no local realizaram sua prisão após notarem a droga escondida em duas das malas despachadas pela mulher.

A jovem de 23 anos foi encaminhada para o sistema prisional do estado, local onde ela permanecerá à disposição das autoridades. Ela responderá por tráfico internacional de drogas.