Homem é preso por violência sexual contra o enteado de 7 anos

O padrasto de um menino de 7 anos foi preso por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), nesta sexta-feira (12), na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio. O homem, de 58, é acusado de estuprar o próprio enteado frequentemente. A investigação indica que as violências aconteciam desde 2025.

De acordo com as investigações, a situação começou a ser descoberta depois que familiares perceberam as mudanças no comportamento do menino. Ao conversar com parentes, o menino acabou contando que o padrasto introduzia o dedo em seu ânus e o obrigava a praticar sexo oral, relatando que a violência aconteceu várias vezes.

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A situação foi descoberta de forma definitiva, quando a irmã da criança desconfiou ao ver o suspeito e a vítima trancados em um quarto. Ao abrir a porta, ela percebeu que o menino estava com o short todo embolado, o que indicava que ele tinha acabado de vestir às pressas.

Após a denúncia, os policiais da delegacia da Barra da Tijuca localizaram o homem, que não teve a identidade revelada. Ele foi levado e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.