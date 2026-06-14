Casal é morto a tiros em Cascadura

Um homem e uma mulher morreram após serem baleados na noite deste sábado (13), na Rua Mendes de Aguiar, esquina com a Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, Zona Norte do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para atender ocorrência de uma suposta tentativa de assalto com disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram as duas vítimas já sem vida.

O casal, que ainda não teve a identidade divulgada, foi atingido em um posto de combustíveis localizado em frente ao Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica.

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A área foi preservada para a realização da perícia e o policiamento foi reforçado na região. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.

Na semana passada, o mesmo local foi cenário de um assalto envolvendo o cantor Arlindinho. Na ocasião, criminosos levaram um cordão, um pingente e uma pulseira de ouro do artista. Em publicação nas redes sociais, ele informou aos seguidores que estava bem e relatou detalhes do ocorrido.