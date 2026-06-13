Segurança: Tecnologia e inteligência ajudam a identificar moto usada em roubos em Maricá

A atuação da Prefeitura de Maricá foi decisiva para auxiliar na prisão, nesta sexta-feira (12/06), de um suspeito de envolvimento em roubos a pedestres em São José de Imbassaí. A motocicleta apontada como usada nos crimes também foi apreendida após trabalho de inteligência, análise de imagens e cruzamento de informações realizado pelo Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (CIOSP).

Após os roubos, as equipes da Coordenadoria Geral de Inteligência (CGI) da Secretaria de Segurança Cidadã iniciaram a análise das imagens e informações disponíveis. A partir do cruzamento dos dados, foi possível identificar a motocicleta usada nas ações criminosas. As informações foram compartilhadas pelos canais de integração das forças de segurança, especialmente junto ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói, após a identificação de que o veículo seguia em direção ao município vizinho.

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No início da tarde desta sexta-feira, equipes do programa Segurança Presente realizaram a abordagem dos suspeitos e conduziram os envolvidos para a 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), onde a ocorrência foi apresentada.

O secretário de Segurança Cidadã de Maricá, Coronel Júlio Veras, destacou que a resposta rápida foi resultado direto dos investimentos feitos pelo município em tecnologia, inteligência e integração operacional.

“Essa ação mostra, na prática, a importância dos investimentos que Maricá vem realizando em inteligência, tecnologia, monitoramento e integração entre as forças de segurança. A partir do trabalho do CIOSP e da Coordenadoria Geral de Inteligência, conseguimos identificar o veículo utilizado nos crimes, compartilhar as informações de forma rápida e contribuir para a prisão do suspeito”, afirmou.

Centro Integrado de Operações na Segurança Pública

O CIOSP funciona como estrutura estratégica da política de segurança do município, reunindo videomonitoramento, análise de imagens, leitura de placas, reconhecimento facial, acompanhamento de ocorrências e articulação com equipes em campo. A ferramenta permite atuação preventiva e apoio às forças de segurança em investigações, abordagens e respostas a crimes registrados no município.

Atualmente, o CIOSP opera com mais de 3 mil câmeras integradas, espalhadas pelos quatro distritos de Maricá, incluindo câmeras urbanas, patrimoniais, equipamentos de reconhecimento facial e pontos com leitura de placas, conhecidos como OCR. A meta é ampliar esse sistema para 7 mil câmeras nos próximos anos.

O centro também funciona como base de integração operacional. Em casos de alertas, como botão do pânico em ônibus, identificação de veículos suspeitos ou ocorrências em andamento, o CIOSP recebe a informação, aciona as equipes em campo e direciona a viatura mais próxima, seja da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou de outros órgãos da Secretaria de Segurança Cidadã.

“O compromisso da Prefeitura de Maricá é garantir uma resposta cada vez mais rápida aos crimes e ampliar a proteção da população. Segurança pública se faz com planejamento, tecnologia, integração institucional e profissionais preparados. É esse conjunto que permite transformar informação em ação concreta”, completou o Coronel Júlio Veras.