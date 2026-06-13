Mistério em Niterói: onde está a estátua de Leila Diniz?

O local onde estava instalada a estátua não possuía câmeras de monitoramento no momento do furto, o que reforça a complexidade da investigação - Foto: Layla Mussi

O local onde estava instalada a estátua não possuía câmeras de monitoramento no momento do furto, o que reforça a complexidade da investigação - Foto: Layla Mussi

Assim como nos folhetins de Aguinaldo Silva, em que o roubo das Três Graças virou um grande mistério na última novela das 21h, Niterói vive seu próprio suspense: onde foi parar a estátua de Leila Diniz?

Enquanto a cidade busca respostas, a estátua da atriz e apresentadora, que seria inaugurada em abril deste ano na orla da Praia de São Francisco, segue desaparecida. O caso já é investigado pela Polícia Civil.

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De acordo com a corporação, o registro do desaparecimento foi realizado de forma online no dia 25 de maio. Posteriormente, o caso foi encaminhado para a 79ª DP (Jurujuba), onde segue sendo investigado.

Estátua inaugurada em abril | Foto: Divulgação

O vereador Anderson Pipico (PT) confirmou o furto da estátua. Pipico divulgou uma nota ao O SÃO GONÇALO, com mais informações sobre o furto.

"É preciso tratar o furto da estátua de Leila Diniz com seriedade e responsabilidade. Desde o momento em que o crime foi identificado, a Prefeitura de Niterói agiu de forma imediata, registrando o boletim de ocorrência e acionando a Polícia Civil.

A opção de não divulgar detalhes do caso anteriormente ocorreu justamente para preservar o trabalho da Polícia Civil e evitar qualquer interferência que pudesse comprometer a apuração dos fatos. A experiência mostra que a exposição precipitada de investigações pode dificultar a obtenção de resultados concretos.

O local onde estava instalada a estátua não possuía câmeras de monitoramento no momento do furto, o que reforça a complexidade da investigação e a necessidade de um trabalho técnico criterioso por parte das autoridades competentes.

A população de Niterói pode ter a certeza de que seguimos acompanhando o caso de perto, cobrando a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. Nosso compromisso é com a proteção do patrimônio público, com a transparência e, acima de tudo, com a verdade dos fatos", disse o vereador.

A escultura foi instalada pela Prefeitura de Niterói como homenagem à atriz, que nasceu na cidade e se tornou um dos principais símbolos da luta pela liberdade feminina no Brasil. Desde então, o monumento passou a integrar a paisagem da orla de São Francisco, um dos pontos mais movimentados da cidade.

A escultura foi instalada pela Prefeitura de Niterói como homenagem à atriz, que nasceu na cidade e se tornou um dos principais símbolos da luta pela liberdade feminina no Brasil | Foto: Layla Mussi

Moradores que frequentam a região perceberam a ausência da estátua e passaram a comentar o desaparecimento nas redes sociais. Até o momento, não há informações sobre quando a peça foi retirada do local nem se houve furto ou remoção autorizada.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos informa que registrou um boletim de ocorrência. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.

O local onde a escultura foi instalada está isolado.