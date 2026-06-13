PM apreende drogas em ação na comunidade da Cocada, em Niterói

Policiais do GAT apreenderam uma farta quantidade de drogas durante uma tentativa de prisão de suspeitos na Comunidade da Cocada, no Badu, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (12). A ação policial ocorreu após informações do Disque Denúncia.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento ostensivo na Comunidade da Cocada, no Badu, com o objetivo de confirmar informações do Disque Denúncia sobre tráfico de drogas na região.

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Ao longo da ação, os policiais localizaram suspeitos que, ao perceberem a presença dos militares, fugiram do local. Diante da fuga, foi iniciada uma perseguição, que resultou na apreensão de drogas abandonadas pelos suspeitos. Na ação, foram recolhidos 221 pinos de cocaína, 135 invólucros de maconha e 24 pedras de crack.



O material foi apreendido e o caso registrado na 79ª DP (Jurujuba).