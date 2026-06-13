Itaboraí leva serviços do CRAS Itinerante a Vale do Sol e Vila Gabriela

Promovida em parceria com a Fundação Leão XIII e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a ação reunirá diversos atendimentos e orientações voltados à garantia de direitos - Foto: Divulgação

Promovida em parceria com a Fundação Leão XIII e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a ação reunirá diversos atendimentos e orientações voltados à garantia de direitos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), realizará mais uma edição do CRAS Itinerante nos dias 15 e 16 de junho, das 9h às 16h, na Escola Municipal Padre Hugo Montedonio Rego, em Vale do Sol. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais, especialmente para moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento até as unidades fixas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Vale destacar que no dia 18 de junho a ação será realizada no bairro Vila Gabriela, de 09h às 16h.

Promovida em parceria com a Fundação Leão XIII e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a ação reunirá diversos atendimentos e orientações voltados à garantia de direitos e ao fortalecimento da cidadania, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

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Durante os dois dias de ação, os moradores poderão realizar atualização e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), receber orientações sobre programas sociais, além de acessar diversos serviços oferecidos pela rede socioassistencial do município.

A Fundação Leão XIII também estará presente disponibilizando isenção para emissão de segunda via de documentos, como carteira de identidade e certidões de nascimento, casamento e óbito, facilitando o acesso da população à documentação básica.

Além dos atendimentos, a programação contará com palestras e atividades educativas voltadas à promoção da cidadania, saúde, bem-estar e prevenção à violência doméstica, por meio da participação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e de outros setores da rede municipal.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Itaboraí em descentralizar os serviços públicos e garantir que eles cheguem cada vez mais perto da população.

Serviço

CRAS Itinerante

Local: Escola Municipal Padre Hugo Montedonio Rego, em Vale do Sol

Data: 15 e 16 de junho

Horário: Das 9h às 16h

Local: Primeira Igreja Batista de Vila Gabriela, Vila Gabriela

Data: 18 de junho

Horário: Das 09 às 16h