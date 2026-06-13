Parque RJ Nosso Sonho com tudo pronto para a transmissão dos jogos da seleção brasileira

O Parque RJ contará com um telão que transmitirá a partida entre Brasil e Marrocos, que inicia às 19h neste sábado - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

O Parque RJ contará com um telão que transmitirá a partida entre Brasil e Marrocos, que inicia às 19h neste sábado - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

A Copa do Mundo 2026 já começou e São Gonçalo está pronta para torcer pelo Brasil. Neste sábado (13), a Seleção Brasileira entra em campo e a população poderá assistir ao jogo no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. Além do espaço de lazer, diversas ruas da cidade estão decoradas para a competição.

O clima do Mundial tomou conta das ruas da cidade, que estão enfeitadas com desenhos alusivos à competição. As ruas Conceição Corrêa, em Santa Catarina, Gonçalo Gonçalves, no Coroado, e Antônio Machado, no Colubandê, foram pintadas através de uma parceria das secretarias de Esporte e Lazer e Turismo e Cultura, com as empresas de tinta Noret e Qualyvinil.

Leia também:

Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026



Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis com missas e transmissão do jogo do Brasil no dia do padroeiro



“Eu achei o desenho muito maneiro! Nunca tinha participado de uma ação como essa. Estou muito animado para a Copa e achei legal juntar os moradores para pintar a rua”, destacou o morador do Colubandê, Caio Rangel, de 12 anos.

O Parque RJ contará com um telão que transmitirá a partida entre Brasil e Marrocos, que inicia às 19h neste sábado. Para entrar no clima, os gonçalenses vão poder curtir diversas músicas com um DJ, a partir das 17h. O local também vai transmitir os jogos contra o Haiti, no dia 19, e contra a Escócia, no dia 24.

O morador do Boa Vista, Jonatas Souza, esteve pela primeira vez no Parque RJ na manhã desta sexta-feira (12) e falou o que achou do espaço.

“Esse lugar é muito bacana, São Gonçalo está realmente mudado. Acho ótimo que prepararam o espaço para Copa, só não vou assistir o primeiro jogo aqui porque amanhã é aniversário da minha mãe, mas o local tem a estrutura ideal para esse evento,” contou o gonçalense.