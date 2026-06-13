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Homem é preso por tráfico durante ação policial no Monan Pequeno, em Niterói

Suspeito de 23 anos foi detido por agentes do GAT após tentar fugir durante patrulhamento

relogio min de leitura | Escrito por Redação 13 de junho de 2026 - 09:14
Drogas apreendidas com o suspeito
Drogas apreendidas com o suspeito -

Um homem de 23 anos foi preso, acusado de tráfico de drogas, na comunidade do Monan Pequeno, no Cantagalo, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (12).

Segundo informações, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam a localidade com o objetivo de coibir roubos de veículos e assaltos a pedestres. Porém, durante o patrulhamento, suspeitos fugiram ao perceber a presença policial. Foi feito um cerco, que resultou na prisão de um homem envolvido com o tráfico de drogas.

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Com o homem, foram apreendidos 91 invólucros de maconha, 30 pinos de cocaína, 9 pedras de crack, além de R$ 19 em espécie. O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba), onde o homem permaneceu preso.

Tags:

comunidade Monan Pequeno Homem Preso homem preso por tráfico de drogas Tráfico de drogas

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