Homem é preso por tráfico durante ação policial no Monan Pequeno, em Niterói
Suspeito de 23 anos foi detido por agentes do GAT após tentar fugir durante patrulhamento
Um homem de 23 anos foi preso, acusado de tráfico de drogas, na comunidade do Monan Pequeno, no Cantagalo, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (12).
Segundo informações, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam a localidade com o objetivo de coibir roubos de veículos e assaltos a pedestres. Porém, durante o patrulhamento, suspeitos fugiram ao perceber a presença policial. Foi feito um cerco, que resultou na prisão de um homem envolvido com o tráfico de drogas.
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Com o homem, foram apreendidos 91 invólucros de maconha, 30 pinos de cocaína, 9 pedras de crack, além de R$ 19 em espécie. O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba), onde o homem permaneceu preso.