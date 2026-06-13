Maricá abre inscrições para programa de apoio a atletas do município

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para o programa Auxílio Atleta, iniciativa da Secretaria de Esportes que oferece apoio a esportistas do município para participação em competições estaduais, nacionais e internacionais. O benefício contribui com despesas relacionadas aos eventos esportivos, como transporte, hospedagem, alimentação, uniformes e taxas de inscrição.

O programa é destinado a moradores que comprovem residência em Maricá há pelo menos dois anos, sejam atletas federados e não possuam pendências em prestações de contas anteriores ao benefício. A iniciativa busca fortalecer o desenvolvimento esportivo local, incentivando a participação de atletas de base e de alto rendimento em competições oficiais e contribuindo para a formação de novos talentos.

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“Estamos felizes com a reabertura do Auxílio Atleta, pois sabemos da importância do benefício para os atletas do município. Temos grandes talentos aqui e ainda veremos Maricá sendo representada em muitos pódios pelo mundo. O esporte muitas vezes salva famílias inteiras e nossa cidade é exemplo disso”, destacou o secretário de Esportes, Filipe Bittencourt.

Para solicitar o benefício, o atleta deve abrir um processo administrativo com toda a documentação exigida em decreto, com antecedência mínima de 60 dias em relação à competição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail juridicoesportemarica@gmail.com.