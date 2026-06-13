Tecnologia do Cisp ajuda na localização de carro suspeito e apoio a operação policial

A integração entre tecnologia e atuação operacional contribuiu para mais uma ação das forças de segurança em Niterói. Após receber informações sobre uma ocorrência registrada em Alcântara, em São Gonçalo, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói auxiliou no monitoramento de um veículo suspeito que estaria se deslocando em direção a Niterói e no compartilhamento de dados que levaram à sua localização.

O alerta chegou ao Cisp após o registro de um roubo na região de Alcântara. De acordo com as informações repassadas às equipes, um Honda Fit identificado na ocorrência estaria se movimentando em direção a Niterói. A partir desse informe, o Centro Integrado de Segurança Pública iniciou o acompanhamento do caso e compartilhou os dados com as forças de segurança envolvidas na operação.

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Com base nas informações disponibilizadas pelo sistema de monitoramento, equipes realizaram buscas e localizaram o veículo. Durante a ação, os agentes identificaram um homem em atitude suspeita nas proximidades do automóvel.

Na abordagem, foi encontrada uma mochila contendo material entorpecente. O suspeito foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

O Honda Fit também foi conduzido à 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara), responsável pela investigação da ocorrência original. Segundo informações preliminares, não foram constatados indícios de envolvimento do proprietário do veículo no roubo investigado. O motorista, um marceneiro idoso, informou que estava na região realizando a entrega de peças de artesanato.

A Polícia Civil confirmou que a placa do automóvel correspondia àquela informada na ocorrência. As circunstâncias envolvendo o veículo seguem sendo apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Mantido pela Prefeitura de Niterói, o Centro Integrado de Segurança Pública funciona 24 horas por dia e atua como uma importante ferramenta de apoio às forças de segurança. O sistema reúne cerca de 800 dispositivos de monitoramento espalhados pela cidade, incluindo câmeras inteligentes, recursos de cercamento eletrônico e tecnologias que auxiliam na identificação e no rastreamento de veículos.

As informações geradas em tempo real permitem maior agilidade na troca de dados entre os órgãos de segurança, contribuindo para ações mais rápidas e eficientes no enfrentamento à criminalidade. A integração entre tecnologia, inteligência e atuação operacional tem sido uma das marcas da política de segurança pública de Niterói, fortalecendo o trabalho das forças de segurança e ampliando a capacidade de monitoramento e prevenção em toda a cidade.