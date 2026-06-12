Yuri Marçal apresenta novo show solo no Teatro Municipal de São Gonçalo

Após consolidar seu nome como um dos principais humoristas da nova geração do stand-up nacional, Yuri Marçal retorna aos palcos com seu quarto espetáculo solo. Intitulado "Virou Passeio", o show chega ao público no próximo dia 18 de junho de 2026, reunindo histórias inéditas, observações bem-humoradas sobre a vida adulta e a irreverência que se tornou marca registrada do artista.

O nome do espetáculo faz referência a uma das frases mais conhecidas do narrador Galvão Bueno durante a partida entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Para Yuri, a expressão "Virou Passeio" representa um momento de liberdade criativa e diversão, em que ele se permite explorar diferentes temas e situações do cotidiano sem qualquer amarra.

Com humor afiado, espontâneo e autêntico, o comediante conduz o público por reflexões e experiências relacionadas à solteirice, aos relacionamentos e às transformações da vida adulta. Aos 32 anos, Yuri revisita suas escolhas, suas vivências como pai e os novos caminhos que tem percorrido, sempre sob a ótica provocadora e sarcástica que conquistou fãs em todo o Brasil.

Ao longo de aproximadamente 1h10 de apresentação, o humorista compartilha histórias pessoais e observações sobre situações comuns, transformando experiências cotidianas em momentos de identificação e muitas risadas.

O espetáculo tem classificação indicativa de 16 anos, sendo proibida a entrada de menores dessa idade, mesmo quando acompanhados pelos responsáveis.

Serviço

Show: Virou Passeio

Artista: Yuri Marçal

Data: 18 de junho de 2026

Duração: 1h10

Classificação: 16 anos (entrada proibida para menores de 16 anos, mesmo acompanhados)

Ingressos:

Inteira: R$ 80

Meia-entrada: R$ 40

Ingresso solidário: R$ 60 + 1 kg de alimento não perecível