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Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis com missas e transmissão do jogo do Brasil no dia do padroeiro

Paróquia espera receber até duas mil pessoas neste sábado (13)

relogio min de leitura | Escrito por João Pedro Pereira 13 de junho de 2026 - 08:05
Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis neste sábado (13), dia do padroeiro
Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis neste sábado (13), dia do padroeiro -

A Paróquia Santo Antônio, na Covanca, em São Gonçalo, está preparada para a celebração do Dia de Santo Antônio, comemorado neste sábado (13). A data, celebrada pelos católicos um dia após o Dia dos Namorados (12), é marcada pela devoção ao santo conhecido popularmente como o "santo casamenteiro" e deve reunir fiéis em uma programação especial com missas, procissão e festividades em homenagem ao padroeiro.

Paróquia organizou uma programação especial com missas, procissão e festividades em homenagem ao padroeiro
Paróquia organizou uma programação especial com missas, procissão e festividades em homenagem ao padroeiro |  Foto: Layla Mussi

Este ano, o tema da Festa de Santo Antônio é “Meu Deus é meu tudo” e a busca pela santidade.

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A expectativa é de que entre mil e duas mil pessoas passem pela igreja ao longo deste sábado para participar das missas, procissão e festejos organizados pela Paróquia.

Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis neste sábado (13), dia do padroeiro
Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis neste sábado (13), dia do padroeiro |  Foto: Layla Mussi

As celebrações começaram no dia 31 de maio com o início da tradicional Trezena de Santo Antônio e chegam ao ponto alto neste sábado, com missas programadas para às 7h, 9h, 11h , 13h e 15h30. Após a última missa, as cerimônias continuam com uma procissão e festejos externos.

Os festejos se iniciaram dia 31, com o início da tradicional Trezena de Santo Antônio
Os festejos se iniciaram dia 31, com o início da tradicional Trezena de Santo Antônio |  Foto: Layla Mussi

A última missa do dia será em horário antecipado devido à partida de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra a seleção do Marrocos, disputada às 19h (Brasília).

De acordo com a secretária da Paróquia, Miraci Hipólito Costa, de 65 anos, a movimentação dos devotos já é intensa nos dias que antecedem a festa. “Os fiéis aqui são muito intensos, têm um carinho e um amor muito grande, claro, por Jesus, primeiramente, mas acima de tudo por Santo Antônio", afirma.

Após a procissão, a programação continua com barraquinhas, comidas típicas e um telão para que as pessoas presentes possam acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos, sem deixar o clima de confraternização da festa.

Após a procissão, a programação continua com barraquinhas de comidas típicas
Após a procissão, a programação continua com barraquinhas de comidas típicas |  Foto: Layla Mussi

Miraci destaca que a comunidade vive a festividade durante todo o dia e que a igreja permanece aberta para acolher os devotos.

"Amanhã a gente espera em torno de mil a duas mil pessoas durante todo o dia. No final, a gente sai daqui feliz porque realmente Santo Antônio cumpriu a sua missão, que é levar a palavra de Deus e trazer esse povo para a igreja", ressalta.

A programação se encerra no domingo (14), com as celebrações dedicadas à Beata Nhá Chica. A missa está marcada para às 17h e será seguida por festejos externos para a comunidade.

Sob supervisão de Marcela Freitas

Tags:

Covanca Dia de Santo Antônio Paróquia Santo Antônio

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