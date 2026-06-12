Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis com missas e transmissão do jogo do Brasil no dia do padroeiro

Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis neste sábado (13), dia do padroeiro - Foto: Layla Mussi

Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis neste sábado (13), dia do padroeiro - Foto: Layla Mussi

A Paróquia Santo Antônio, na Covanca, em São Gonçalo, está preparada para a celebração do Dia de Santo Antônio, comemorado neste sábado (13). A data, celebrada pelos católicos um dia após o Dia dos Namorados (12), é marcada pela devoção ao santo conhecido popularmente como o "santo casamenteiro" e deve reunir fiéis em uma programação especial com missas, procissão e festividades em homenagem ao padroeiro.

Paróquia organizou uma programação especial com missas, procissão e festividades em homenagem ao padroeiro | Foto: Layla Mussi

Este ano, o tema da Festa de Santo Antônio é “Meu Deus é meu tudo” e a busca pela santidade.

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A expectativa é de que entre mil e duas mil pessoas passem pela igreja ao longo deste sábado para participar das missas, procissão e festejos organizados pela Paróquia.

Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, recebe fiéis neste sábado (13), dia do padroeiro | Foto: Layla Mussi

As celebrações começaram no dia 31 de maio com o início da tradicional Trezena de Santo Antônio e chegam ao ponto alto neste sábado, com missas programadas para às 7h, 9h, 11h , 13h e 15h30. Após a última missa, as cerimônias continuam com uma procissão e festejos externos.

Os festejos se iniciaram dia 31, com o início da tradicional Trezena de Santo Antônio | Foto: Layla Mussi

A última missa do dia será em horário antecipado devido à partida de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra a seleção do Marrocos, disputada às 19h (Brasília).

De acordo com a secretária da Paróquia, Miraci Hipólito Costa, de 65 anos, a movimentação dos devotos já é intensa nos dias que antecedem a festa. “Os fiéis aqui são muito intensos, têm um carinho e um amor muito grande, claro, por Jesus, primeiramente, mas acima de tudo por Santo Antônio", afirma.

Após a procissão, a programação continua com barraquinhas, comidas típicas e um telão para que as pessoas presentes possam acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos, sem deixar o clima de confraternização da festa.

Após a procissão, a programação continua com barraquinhas de comidas típicas | Foto: Layla Mussi

Miraci destaca que a comunidade vive a festividade durante todo o dia e que a igreja permanece aberta para acolher os devotos.

"Amanhã a gente espera em torno de mil a duas mil pessoas durante todo o dia. No final, a gente sai daqui feliz porque realmente Santo Antônio cumpriu a sua missão, que é levar a palavra de Deus e trazer esse povo para a igreja", ressalta.

A programação se encerra no domingo (14), com as celebrações dedicadas à Beata Nhá Chica. A missa está marcada para às 17h e será seguida por festejos externos para a comunidade.

Sob supervisão de Marcela Freitas