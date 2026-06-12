Preso homem acusado de espancar filha até a morte em Duque de Caxias

Um homem identificado como Luciano Soares Ferreira, acusado de matar espancada a própria filha, de 3 anos, e agredir o filho, de 1 ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi preso, nesta quarta-feira (10). Os agentes localizaram o foragido da Justiça em Guaçuí, no Espírito Santo. Os crimes aconteceram em 2023.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o homem estava sozinho com as crianças e as espancou, enquanto a mãe havia saído para comprar roupas. Ao chegar em casa, a mulher encontrou a menina desmaiada e perguntou o motivo ao pai, que admitiu as agressões.

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A menina foi levada com diversas lesões a uma unidade de saúde perto de onde morava, na comunidade do Cangulo, no distrito de Saracuruna, mas chegou sem vida. No local, os médicos constataram diversas lesões, incluindo violência sexual. Os exames apontaram que a morte foi por trauma abdominal intenso.

Além das agressões à filha, o acusado agrediu o outro filho, de 1 ano, causando um traumatismo craniano. A prisão desta quarta-feira (10), contou com apoio da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o criminoso foi conduzido. Contra ele, os policiais cumpriram um mandado de prisão por feminicídio.