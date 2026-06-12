Polícia apreende grande quantidade de drogas na comunidade do Sabão, em Niterói

Até o momento, não há informações sobre presos na ação - Foto: Divulgação/ PMERJ

Até o momento, não há informações sobre presos na ação - Foto: Divulgação/ PMERJ

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (11), na comunidade do Sabão, no bairro São Lourenço, em Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a ação teve início após uma denúncia anônima indicando a presença de indivíduos armados em um bar localizado na Rua Desidério de Oliveira. Equipes foram deslocadas até o endereço, mas nada de ilícito foi encontrado no local indicado.

Durante buscas pela comunidade, os policiais seguiram com diligências e, já na Rua Dois, conseguiram localizar uma grande quantidade de entorpecentes escondidos em um ponto da região.

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Ao todo, foram apreendidos 348 papelotes e 114 pinos de cocaína, 341 trouxinhas de maconha e 85 pedras de crack. Também foram encontrados materiais utilizados para o preparo e embalagem das drogas, o que indica a atuação do tráfico na localidade.

O material foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há informações sobre presos na ação.