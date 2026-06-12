Dois homens são presos com arma e drogas na Comunidade da Grota, em Niterói

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (11), na Comunidade da Grota, em Niterói. A ação foi realizada por policiais militares do 12º BPM durante patrulhamento na região.

De acordo com a PM, os agentes se depararam com os suspeitos em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Durante a revista, foram encontrados com a dupla uma pistola, além de munições e grande quantidade de entorpecentes.

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Ao todo, foram apreendidos 108 sacolés de cocaína, 46 pedras de crack e 36 trouxinhas de maconha, além de uma balança de precisão, dois rádios comunicadores e R$ 96 em espécie. Os acusados foram identificados e presos, um possuía antecedentes criminais por roubo e outro não tinha antecedentes.

Ainda segundo a corporação, durante a saída da comunidade, a equipe policial foi alvo de disparos efetuados por criminosos não identificados. Os agentes reagiram com um único disparo para cessar a agressão. Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada e os presos permaneceram à disposição da Justiça.