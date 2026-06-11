Evadido do sistema penitenciário é preso na Região Sul do Rio de Janeiro

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram nesta quarta-feira (10), por volta das 14h, no interior da Santa Casa, na Praça Clemente Ferreira, no bairro Lava-Pés, em Resende, no Sul Fluminense, o foragido foi identificado como Marcos Vinicius Martins Macedo, de 36 anos. Ele era foragido condição de Evadido do Sistema Penitenciário.

Preso pela segunda vez, no dia 10 de fevereiro de 2019, na Avenida Marcílio Dias, Resende/RJ, Marcos Vinícius estava de posse para fins de tráfico, de 34,4g de cocaína distribuídos no interior de 15 (quinze) pinos e 11,5g de maconha distribuídos em 10 (dez) embalagens plásticas. Em novembro de 2021, progrediu do sistema fechado para o semiaberto. Em maio de 2022, ele recebeu o benefício na modalidade Visita Periódica ao Lar (VPL), e desde então, não retornou a sua unidade prisional, onde fora condenado a uma pena de 7 anos, pelo crime de tráfico de drogas, tendo cumprido somente dois anos e nove meses, faltando ainda a serem cumprido mais quatro anos e dois meses de reclusão.

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Diante dos fatos, os policiais procederam com o preso à 89ª DP (Resende), onde foi confirmado um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura. Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido