Homem é preso após invadir colégio no Ingá, em Niterói

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (11) após invadir as dependências do Colégio Aurelino Leal, localizado na Rua Presidente Pedreira, nº 79, no bairro Ingá, em Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), policiais militares foram acionados de madrugada para verificar uma denúncia de invasão ao estabelecimento de ensino.

Ao chegarem ao local, os agentes realizaram buscas e patrulhamento nas imediações, conseguindo localizar um suspeito dentro do pátio da unidade escolar. Após a abordagem, os policiais tentaram contato com responsáveis, zeladores ou representantes da instituição, mas não obtiveram sucesso.

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Diante da situação, o homem foi conduzido para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada. Após análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de violação de domicílio.O acusado permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. Nenhum material foi apreendido durante a ocorrência.