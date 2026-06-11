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Árbitro que teve visto negado nos Estados Unidos é escolhido para apitar Supercopa da Uefa

A Supercopa vai ser disputada no dia 12 de agosto em Salzburgo, na Áustria

relogio min de leitura | Escrito por Redação 11 de junho de 2026 - 16:25
Omar Artan foi eleito melhor árbitro pela Confederação Africana de Futebol em 2025
Omar Artan foi eleito melhor árbitro pela Confederação Africana de Futebol em 2025 -

O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que foi barrado de apitar a Copa do Mundo 2026 após ter visto negado nos Estados Unidos, foi escolhido para compor a equipe de arbitragem da Supercopa da UEFA entre PSG, da França, e Aston Villa, da Inglaterra.

Omar foi um dos árbitros escalados pela FIFA para apitar os jogos do Mundial, mas foi cortado após ter seu visto negado por autoridades norte-americanas. 

Leia também: Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

Equipe de arbitragem do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo é divulgado

A nomeação foi divulgada nesta quinta-feira (11), e firmada após discussões entre a UEFA e a Confederação Africana de Futebol (CAF). A decisão faz parte de um acordo de cooperação assinado entre as entidades. "Temos a satisfação de informar que o árbitro somali Omar Artan vai apitar a aguardada partida entre PSG e Aston Villa, em Salzburgo", afirmou a UEFA.

A Supercopa vai ser disputada no dia 12 de agosto em Salzburgo, Áustria, e coloca frente a frente o atual campeão da Liga dos Campeões, PSG, contra o atual campeão da Liga Europa, Aston Villa.

Tags:

Omar Artan Supercopa da UEFA UEFA

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