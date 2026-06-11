Mulher tira arma carregada de dentro da calça durante abordagem da PM

Mulher tira pistola calibre 9mm de dentro das calças durante abordagem policial em Goiás - Foto: Reprodução

Mulher tira pistola calibre 9mm de dentro das calças durante abordagem policial em Goiás - Foto: Reprodução

Um caso inusitado aconteceu durante uma abordagem da Polícia Militar de Goiás, realizada nesta quinta-feira (11), na cidade de Ocidental, que fica no entorno do Distrito Federal. Uma mulher tirou uma pistola calibre 9mm de dentro da calça, entre as pernas, em via pública, durante a abordagem.

Integrantes do 33º Batalhão da Polícia Militar (BPM) receberam a informação da existência de um casal armado que estava transitando pela área em uma moto. Quando eles foram encontrados, a mulher portava uma pistola Taurus PT 92, com duas munições, nas partes íntimas. Questionado, o companheiro da mulher afirmou que eles estavam atrás de um homem que havia assaltado sua mãe, momentos antes.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a mulher tirando, com certa dificuldade, a arma carregada de dentro da calça.

Pistola calibre 9 mm apreendida com mulher | Foto: Reprodução

Leia também:

Comissão do Senado aprova novo piso salarial de médicos e dentistas



Projeto de SG participa de Fórum sobre Comunicação e Impacto Social na Mangueira



Foi verificado que o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo, a arma e o casal foram encaminhados a 5ª Delegacia Regional de Polícia (Cidade Ocidental).