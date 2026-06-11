São Gonçalo oferece mais de mil vagas para castração de cães e gatos este mês

Além das castrações, as unidades também realizam consultas e vacinação antirrábica durante todo o ano, exceto nos feriados e pontos facultativos - Foto: Divulgação

Além das castrações, as unidades também realizam consultas e vacinação antirrábica durante todo o ano, exceto nos feriados e pontos facultativos - Foto: Divulgação

Os dois Centros de Atendimentos Veterinários Municipais (Cavems) no Mutuá e em Alcântara, em São Gonçalo, oferecem mais de mil vagas para castração de cães e gatos neste mês. Os agendamentos só são feitos presencialmente, nas unidades, sempre de segunda a sexta, das 8h às 11h (veja os pré-requisitos abaixo). Os agendamentos não acontecem através de coletivos ou organizações não-governamentais (ONGs).

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Além das castrações, as unidades também realizam consultas e vacinação antirrábica durante todo o ano, exceto nos feriados e pontos facultativos, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. É tudo gratuito e sem qualquer cobrança de taxa.

Ligados à Secretaria de Saúde, através da Subsecretaria de Saúde Coletiva, os Cavems oferecem, mensalmente, mais de mil vagas para castrações de cães e gatos (machos e fêmeas) – uma média de 630 em Alcântara e 700 no Mutuá. Para a realização do agendamento é necessário ser morador de São Gonçalo, ter mais de 18 anos, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Cada morador tem direito a cadastrar um animal por CPF por mês. O serviço é gratuito, mas é pedido ao tutor a apresentação do exame de sangue para a realização da cirurgia com mais segurança.

“Os Cavems não realizam o hemograma completo, mas o Conselho Regional de Medicina Veterinária aconselha que o tutor faça o exame. Ele deve ser levado no dia que a cirurgia foi marcada. O objetivo é evitar a castração em animais com doenças que não têm como detectar em exame clínico e que podem levar a complicações e até morte. O tutor que não levar o exame, vai assinar um termo de responsabilidade para a operação ser realizada”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Para a castração nos Cavems, os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para os cães, o peso mínimo é de 5 quilos e o máximo é de 25 quilos. Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos e raças pequenas como pinscher, yorkshire, shitzu, pug, buldogue francês/inglês, lhasa apso, boxer, boston terrier, shar-pei, pitbull, chihuahua, american bully e poodles. Também não são feitas castrações em gatos braquicefálicos como birmanês, shorthair e persa.

Consultas – Os tutores que têm pets que necessitam de consultas de baixa complexidade (aquelas que não envolvem risco à vida do animal) podem procurar as unidades. O Cavem Alcântara oferece 28 consultas por dia, de segunda a sexta: 14 durante a manhã e 14 na parte da tarde. No Mutuá, são oferecidas 14 vagas: 7 em cada turno. Para o primeiro turno, os tutores devem chegar até 8h para garantir as vagas. Para o turno da tarde, devem chegar entre 12h e 13h30.

Vacinação – A vacina antirrábica animal fica disponível durante todo o ano (enquanto tiver estoque disponível até a próxima campanha do Ministério da Saúde). A imunização é para os animais com mais de três meses de vida e que não estejam com febre, diarréia ou outras enfermidades. As fêmeas gestantes ou amamentando filhotes também não podem ser vacinadas. O imunizante é aplicado sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.

Outros serviços – As unidades também fazem curativos e aplicação de medicações injetáveis. Elas não realizam exames laboratoriais ou de imagem, não oferecem internações e não atendem casos de emergência (traumas, convulsões, parvovirose e doenças crônicas, por exemplo).

A unidade Mutuá fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. A unidade Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz.