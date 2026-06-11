Energia para Torcer leva o clima da Copa do Mundo a Niterói

Caso a seleção brasileira avance para as fases seguintes da competição, a fan fest seguirá com novos dias de programação - Foto: Reprodução Internet

Caso a seleção brasileira avance para as fases seguintes da competição, a fan fest seguirá com novos dias de programação - Foto: Reprodução Internet

A paixão pelo futebol e a música brasileira voltam a se encontrar na segunda edição do Energia Para Torcer, fan fest que transforma o Caminho Niemeyer, em Niterói, em uma das principais “arquibancadas” da Copa do Mundo. Com apresentação da Enel Rio, o evento reúne transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em telão de alta definição, grandes atrações musicais e uma experiência completa de entretenimento. A proposta é consolidar o festival como um ponto de encontro da torcida brasileira: um espaço para se reunir, torcer, cantar e celebrar o país a cada momento da competição.

Durante a fase de grupos da Copa (11 a 27 de junho), o Energia Para Torcer acontece nos dias 13, 19 e 24 de junho, acompanhando os jogos do Brasil pelo grupo C, que terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, às 19h, mas a festa no Caminho Niemeyer começa mais cedo, com a abertura dos portões às 15h ao som da DJ Tamy. A partir das 17h, quem assume o palco é a cantora Ludmilla. Após o jogo contra o Marrocos, a celebração continua com o DJ Marlboro, Monobloco e a Furacão 2000.

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No segundo jogo, às 21h30 do dia 19 de junho, contra o Haiti, os portões serão abertos às 17h com a DJ Tamy, seguida pelo DJ Marlboro. A partir das 19h30, o público poderá curtir o show de Thiaguinho. A programação pós-jogo conta com Monobloco a partir da meia-noite e encerramento da Furacão 2000.

Para encerrar a primeira fase, no dia 24 de junho, contra a Escócia, a programação do Energia Para Torcer começa às 15h, com a DJ Tamy. O aquecimento para a partida das 19h fica por conta do Monobloco, que se apresenta às 17h. Após o apito final, a DJ Tamy retorna ao palco para preparar o público para o show de Ferrugem, que acontece às 21h.

Caso a seleção brasileira avance para as fases seguintes da competição, a fan fest seguirá com novos dias de programação, já tendo confirmada a data de 29 de junho para as oitavas de final. Nessa segunda-feira, o evento contará com apresentações da DJ Tamy , Monobloco e o show do cantor Belo.

O Energia Para Torcer 2026 tem patrocínio exclusivo da Enel Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Além da transmissão dos jogos e shows, o evento oferecerá ao público uma estrutura completa com áreas de convivência, praça de alimentação e um ambiente planejado para proporcionar conforto, segurança e uma experiência inesquecível para todos.

Sobre a PECK

A excelência dos eventos da PECK, produtora carioca que acaba de completar 25 anos, tornou a empresa fundada por Péricles Mecenas uma das mais queridas pelas grandes marcas que investem e incentivam a cultura e os esportes no Brasil. O Festival de Inverno do Rio, com oito edições de sucesso, o 90´s Festival e o Rock Brasil 40 anos são exemplos de projetos que ganharam o coração do público com uma extensa programação cultural, e também, criaram um disputado espaço de Live Marketing para patrocinadores e parceiros. O Festival Clássicos do Brasil, criado em 2023, estreou no Nordeste em 2025 com uma temporada no Recife. Atuando no Rio, onde está sediada, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco, a PECK hoje é mais que uma produtora de shows e festivais; é uma empresa de criação de experiências por meio da música e dos esportes, com uma agência própria – comandada pela publicitária Andrea Mecenas – funcionando internamente junto à produção e dedicada ao seu calendário de eventos, que em 2026 inclui a turnê nacional “80 Girassóis”, pelos 80 anos de Alceu Valença.

Enel Rio: Mais de 100 projetos culturais e esportivos incentivados

A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.

Saiba mais em www.enel.com.br/pt/megamenu/Sustentabilidade/projetos-patrocinados-enel.html

SERVIÇO

Energia Para Torcer 2026

Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Datas: 13, 19, 24 e 29 de junho de 2026

Programação

13/06: Portões abertos às 15h. Show de Ludmilla a partir das 17h. Jogo: Brasil x Marrocos às 19h.

19/06: Portões abertos às 17h. Show de Thiaguinho a partir das 19h30. Jogo: Brasil x Haiti às 21h30.

24/06: Portões abertos às 15h. Brasil x Escócia às 19h. Show de Ferrugem a partir das 21h

29/06: Horário a definir. Oitavas de final. Show do Belo.

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