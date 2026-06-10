Ônibus com camisas da falsas da Seleção Brasileira e medicamentos irregulares é apreendido no Rio

O flagrante ocorreu na região de Piraí, no Sul Fluminense, durante uma fiscalização estratégica na estrada - Foto: Reprodução

O flagrante ocorreu na região de Piraí, no Sul Fluminense, durante uma fiscalização estratégica na estrada - Foto: Reprodução

Uma operação polesicial apreendeu um carregamento de uniformes esportivos piratas na noite da última terça-feira (9). Entre os itens encontrados no interior de um ônibus de viagem, estavam 2.000 camisas da seleção brasileira e uniformes falsificados de clubes do Rio de Janeiro.

O flagrante ocorreu na região de Piraí, no Sul Fluminense, durante uma fiscalização estratégica na estrada. Ao todo, 24 pessoas que viajavam no coletivo foram qualificadas pelos agentes e conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

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Segundo as investigações, a mercadoria saiu de São Paulo e tinha como destino lojas populares no Rio de Janeiro. Além das camisetas de marcas famosas, os policiais localizaram medicamentos irregulares que teriam entrado no país pelo Paraguai. A ação foi feita pela Polícia Civil, unindo as delegacias de São Cristóvão (17ªDP), Praça Seca (28ª DP) e Inhaúma (44ª DP).