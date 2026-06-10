MPRJ denuncia mulher por tortura contra a filha de dois anos em Itaboraí

A Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Itaboraí denunciou, nesta terça-feira (09/06), uma mulher por torturar a própria filha, de dois anos, em Itaboraí, na Região Metropolitana. Segundo a denúncia, além das agressões físicas e psicológicas, a acusada gravava os ataques e enviava os vídeos ao pai da criança como forma de intimidação. Os fatos ocorreram em maio.

De acordo com as investigações, o pai da criança procurou imediatamente a Delegacia de Polícia após receber vídeos das agressões acompanhados de mensagens ameaçadoras. A partir da análise do material encaminhado, foi instaurado procedimento que resultou na decretação da prisão temporária da investigada durante o plantão judiciário noturno. Também foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Na denúncia, o MPRJ requer a conversão da prisão temporária em preventiva.

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Segundo o apurado, a mãe ameaçava a filha com um cano de PVC, desferia chineladas e provocava queimaduras com uma colher aquecida, como forma de castigo. As agressões causaram lesões constatadas em exame pericial, incluindo uma marca de queimadura no braço da vítima. Um dos vídeos analisados mostra a denunciada ordenando que a criança “virasse a mão” antes de encostar a colher quente em seu corpo. Em seguida, a menina tenta fugir.

Para o MPRJ, as imagens, somadas às lesões identificadas e às mensagens trocadas, reforçam a materialidade e a gravidade dos crimes. A denúncia aponta que os atos ocorreram no contexto de conflito entre o ex-casal após o término do relacionamento. O MPRJ denunciou a acusada com base na Lei de Tortura e na Lei Henry Borel, que trata da violência contra crianças no ambiente familiar.