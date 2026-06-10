Homem morre em confronto com a PM na Comunidade da Palmeira, em Niterói

Um suspeito morreu durante uma ação da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (9), na Comunidade da Palmeira, em Niterói.

Segundo informações do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), equipes do serviço reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam uma incursão na região após receberem denúncias de movimentação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

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A PM informou que os agentes se deslocaram até as proximidades do Campo da Palmeira para averiguar informações sobre a presença de criminosos armados na localidade Ao chegarem ao local as equipes teriam sido recebidas a tiros, dando início a um intenso confronto armado. Os policiais revidaram aos disparos.

Após a troca de tiros e a estabilização da área, os agentes localizaram um homem ferido por disparos de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe de resgate constatou o óbito ainda no local.

O suspeito foi identificado e tinha 22 anos. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O caso foi enquadrado como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal decorrente de intervenção policial seguida de morte.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações.