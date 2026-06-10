Homem tem aliança roubada enquanto varre calçada no Jardim Botânico

Imagens de câmera de segurança flagraram a vítima juntando folhas na calçada com a vassoura - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Imagens de câmera de segurança flagraram a vítima juntando folhas na calçada com a vassoura - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem teve sua aliança roubada enquanto varria uma calçada no Jardim Botânico, na Zona Sul. O crime aconteceu na Rua Lopes Quintas, na manhã do último domingo (7). Imagens de câmera de segurança flagraram a vítima juntando folhas na calçada com a vassoura.

Enquanto o homem varria, um motoqueiro aguardava do outro lado da pista. O piloto se aproximou da vítima, desceu do veículo e sacou a arma, anunciando o assalto.

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A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência no Jardim Botânico, mas informou que o 23° BPM (Leblon), responsável pelo policiamento no bairro, intensifica o patrulhamento ostensivo na área, assim como as rondas com viaturas e as abordagens a veículos e pedestres.