Homem executado em Duque de Caxias foi atingido por mais de 10 tiros

Rodrigo estava na garupa de uma moto de aplicativo, na Avenida Constância, no bairro Taquara - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Rodrigo estava na garupa de uma moto de aplicativo, na Avenida Constância, no bairro Taquara - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem identificado como Rodrigo Maciel de Souza, que foi executado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã dessa segunda-feira (8), foi atingido por mais de 10 tiros. A Polícia Civil segue em busca de identificar o autor.

Rodrigo estava na garupa de uma moto de aplicativo, na Avenida Constância, no bairro Taquara. Segundo as testemunhas, a vítima iria para uma consulta médica.

Uma câmera de segurança flagrou o autor, em uma outra moto, emparelhando o com o veículo onde o homem estava. As imagens mostram Rodrigo fazendo um sinal com a mão para o executor, que atira duas vezes, ainda em cima da moto.

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Depois dos dois primeiros disparos, o assassino desce do veículo e atira, pelo menos, mais 10 vezes contra a vítima, que já estava caída no chão. Os tiros foram direcionados à cabeça de Rodrigo.

Durante o crime, o motociclista que transportava Rodrigo conseguiu se abrigar e não foi ferido. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria.