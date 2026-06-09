PM prende três suspeitos durante ação contra o tráfico de drogas em Maricá

Com os suspeitos, os agentes apreenderam um radiotransmissor e material entorpecente - Foto: Divulgação/PM

Com os suspeitos, os agentes apreenderam um radiotransmissor e material entorpecente - Foto: Divulgação/PM

Na manhã desta terça-feira (9), agentes do 12º BPM prenderam três suspeitos acusados de tráfico de drogas, na comunidade do Saco da Lama, em Maricá.

De acordo com a PM, após receberem informações sobre a atuação de traficantes na localidade, uma equipe foi deslocada para averiguação.

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Com a chegada da guarnição, diversos suspeitos fugiram. Após um cerco tático, três deles foram capturados. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Na ação, os policiais apreenderam um radiotransmissor e uma quantidade de entorpecentes, que ainda será contabilizada.

A ocorrência segue em andamento e foi encaminhada para a 82ª DP (Maricá), onde o caso será registrado.