PM prende três suspeitos durante ação contra o tráfico de drogas em Maricá
A ação aconteceu na comunidade do Saco da Lama
Na manhã desta terça-feira (9), agentes do 12º BPM prenderam três suspeitos acusados de tráfico de drogas, na comunidade do Saco da Lama, em Maricá.
De acordo com a PM, após receberem informações sobre a atuação de traficantes na localidade, uma equipe foi deslocada para averiguação.
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Com a chegada da guarnição, diversos suspeitos fugiram. Após um cerco tático, três deles foram capturados. Os suspeitos ainda não foram identificados.
Na ação, os policiais apreenderam um radiotransmissor e uma quantidade de entorpecentes, que ainda será contabilizada.
A ocorrência segue em andamento e foi encaminhada para a 82ª DP (Maricá), onde o caso será registrado.