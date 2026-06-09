Homem invade casa em São Francisco em tentativa de assalto

Um homem foi preso após invadir uma casa na Rua Presidente Roosevelt, no bairro São Francisco, em Niterói. O acusado foi flagrado por câmeras de segurança entrando no quintal do imóvel e furtando placas de madeira armazenadas no local. O caso aconteceu no último sábado (6).

A invasão ocorreu perto do Canal de São Francisco. Assim que a denúncia foi recebida, equipes do 12° BPM foram acionadas para verificar a ocorrência. As viaturas foram rapidamente ao endereço informado. O criminoso permaneceu escondido dentro da casa, mas foi localizado e preso pelos agentes.

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O suspeito foi encaminhado para a 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi registrado.