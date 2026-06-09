Polícia deflagra ofensiva contra venda clandestina de “canetas emagrecedoras” em academias

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) deflagraram, nesta terça-feira (09/06), a quarta fase da “Operação Mounjaro” para desarticular grupos envolvidos na comercialização clandestina de medicamentos utilizados para emagrecimento. A ação mira uma nova célula da cadeia criminosa responsável por atuar na distribuição ilegal das “canetas emagrecedoras” em academias nas Zonas Oeste e Sul do Rio. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão, em endereços ligados ao alvo nos bairros de Campo Grande, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, além da cidade de São Paulo.

A investigação teve início a partir de um trabalho de inteligência e monitoramento de redes sociais, que permitiu a identificação de um homem apontado como um dos responsáveis pelo fornecimento ilegal dos medicamentos nas academias. As apurações indicaram que os produtos eram oferecidos sem qualquer garantia de procedência ou controle sanitário adequado.

Leia também:

Maricá abre 120 vagas de apoio noturno para filhos de trabalhadores e estudantes

Inscrições do concurso “Minha rua é Hexa” em Niterói foram prorrogadas até 10 de junho

Durante a ação desta terça, os agentes buscam apreender documentos, aparelhos eletrônicos, registros financeiros, medicamentos e outros materiais que possam auxiliar no aprofundamento das investigações.

Essa é mais uma ação da “Operação Mounjaro” da Decon, que mira criminosos envolvidos com a comercialização e a aplicação de medicamentos irregulares.