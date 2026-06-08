Homem é morto na frente do filho durante tentativa de assalto na Zona Norte

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro de Todos os Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele conduzia uma motocicleta e levava o filho, de 15 anos, na garupa. O adolescente não ficou ferido, mas testemunhou a morte do pai.

Segundo relato do jovem, os dois seguiam pela Rua Honório quando foram abordados por dois homens que estavam em outra moto. Os criminosos teriam anunciado o assalto e, antes que a vítima pudesse reagir ao descer do veículo, efetuaram vários disparos.

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A vítima foi atingida por pelo menos três tiros e morreu ainda no local. Moradores da região relataram ter ouvido vários estampidos durante a madrugada, seguidos pelos pedidos de socorro do adolescente. Alguns dos tiros também atingiram veículos estacionados na via.

Após a perícia no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML), na região central da cidade. A Polícia Militar informou que equipes do 3° BPM (Méier) foram acionadas para a ocorrência e encontraram o homem já sem vida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias da execução.