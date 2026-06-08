Dupla é presa em flagrante ao tentar furtar o portão de um imóvel em Niterói

Suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados para a 77ª DP - Foto: Divulgação/PM

Suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados para a 77ª DP - Foto: Divulgação/PM

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (8) após serem surpreendidos tentando furtar um portão de um imóvel localizado na Rua Domingues de Sá, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM receberam uma denúncia de invasão em andamento enquanto se deslocavam para atender outra ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram um homem de 32 anos, forçando um portão de ferro com a intenção de remover partes da estrutura de metal.

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O outro envolvido, de 24 anos, teria tentado fugir ao perceber a aproximação dos agentes.

De acordo com a polícia, o homem de 32 anos possui extensa ficha criminal, com três anotações por furto, três por roubo, uma por tráfico de drogas, uma por associação para o tráfico e uma por estelionato.

Durante a perícia realizada no local, foi encontrado um alicate que teria sido utilizado para cortar as concertinas que mantinham o portão fixado. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 77ª DP (Icaraí).