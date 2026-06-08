DRF realiza operação em Niterói e SG contra organização criminosa especializada em golpes virtuais

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizam, nesta segunda-feira (08/06), uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes em plataformas de comércio eletrônico. A ação cumpre mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e São Gonçalo. O prejuízo causado ao setor varejista é estimado em R$ 11,7 milhões.

As investigações revelaram que o grupo utilizava dados pessoais de terceiros para criar cadastros fraudulentos em plataformas digitais de grandes varejistas. Com essas informações, os criminosos realizavam compras ilícitas e direcionavam os produtos para endereços vinculados à organização. O trabalho de inteligência e análise técnica da DRF permitiu rastrear 12.819 transações fraudulentas e identificar 73.715 pedidos suspeitos relacionados ao esquema.

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A operação, que conta com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), tem como objetivo apreender dispositivos eletrônicos, reunir novas provas digitais e aprofundar as investigações sobre a estrutura financeira e logística do grupo criminoso, além de identificar e responsabilizar todos os envolvidos.