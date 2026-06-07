Polícia Civil prende financiador de esquema de roubo de veículos na região mineira na Zona Oeste

Em uma ação estratégica, policiais civis da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), da 44ª DP (Inhaúma) e da Polícia Civil de Minas Gerais prenderam, nesse sábado (06), um homem apontado como o principal destinatário e financiador de um esquema de roubo e furto de veículos na região de Poços de Caldas e no Sul de Minas. Ele foi capturado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

As investigações apontaram que o bandido atuava encomendando os automóveis, especialmente caminhonetes de grande porte, a assaltantes especializados na região mineira, pagando valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por veículo. Após a subtração, os carros eram clonados, adulterados e enviados para o Rio de Janeiro.

Durante as diligências, ficou constatado que o criminoso se deslocava entre os estados e realizava diversas fraudes de documentos. Segundo os agentes, após ser alvo de investigações em Minas Gerais, ele fugiu para o Estado de São Paulo, onde acabou preso por roubo, tráfico de drogas e clonagem de veículos. Em 2022, contudo, conseguiu fugir da penitenciária em São Paulo e vivia desde então, escondido no Rio de Janeiro, onde ostentava alto padrão financeiro e utilizava pelo menos três identidades falsas. Informações de inteligência também indicaram que o bandido possui estreita ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, que disponibilizava abrigo em comunidades do Rio.

De acordo com os agentes, o criminoso, considerado de altíssima periculosidade, possui condenações que somam 40 anos de reclusão. Contra ele, haviam mandados pendentes pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, receptação, posse ilegal de arma de fogo, uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência, que foram cumpridos.

A prisão contou com o apoio do Projeto Captura, uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que visa localizar criminosos de outros estados escondidos em território fluminense.