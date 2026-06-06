Mãe de Vini Jr. evita entrevistas durante a Copa do Mundo após polêmica nas redes sociais

Fernanda foi orientada a não falar com a imprensa nem mesmo sobre temas relacionados à seleção brasileira, como a expectativa para a competição ou a busca pelo hexacampeonato - Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda foi orientada a não falar com a imprensa nem mesmo sobre temas relacionados à seleção brasileira, como a expectativa para a competição ou a busca pelo hexacampeonato - Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Cristina, mãe do atacante Vini Jr., não deverá conceder entrevistas durante a Copa do Mundo. A decisão teria sido tomada pelo próprio jogador e por sua equipe após a repercussão de uma série de comentários e especulações envolvendo o término do relacionamento entre o atleta e a influenciadora Virginia Fonseca.

Segundo pessoas próximas, Fernanda foi orientada a não falar com a imprensa nem mesmo sobre temas relacionados à seleção brasileira, como a expectativa para a competição ou a busca pelo hexacampeonato. A medida foi adotada após seu nome ganhar destaque nas redes sociais e em programas de entretenimento.

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No último domingo (31), pouco antes do amistoso entre Brasil e Panamá, Fernanda foi abordada por uma equipe de televisão, mas recusou-se a conceder entrevista. Dias antes, entretanto, ela apareceu em um vídeo gravado durante uma visita a uma clínica especializada em implantes capilares, onde comentou brevemente sobre a participação do filho na Copa.

“Hoje vim aqui para tratar o cabelo e chegar à Copa renovada, já que vou viajar. Minhas expectativas são as melhores. A gente vai trazer esse hexa”, afirmou.

A principal polêmica envolvendo Fernanda ocorreu após o fim do namoro entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. Na ocasião, ela precisou limitar os comentários em suas redes sociais depois de receber críticas de fãs da influenciadora.

O motivo foi uma curtida deixada por Fernanda em um comentário publicado em seu perfil no Instagram. Na mensagem, uma internauta sugeria que a mãe do jogador estaria mais feliz após o término e classificava Virginia como uma pessoa que teria trazido “peso” à vida da família.

Apesar de já ter aparecido em diversas ocasiões ao lado da ex-nora e demonstrar uma relação amistosa com ela, a interação foi suficiente para alimentar especulações sobre possíveis divergências entre as duas.

A situação ganhou novos capítulos após uma declaração do carnavalesco e comentarista Milton Cunha durante uma entrevista ao vivo ao programa esportivo que acompanhava a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Questionado sobre o término do relacionamento entre Vini Jr. e Virginia, Milton afirmou que Fernanda Cristina não aprovava o namoro. Em tom descontraído, ele disse que a mãe do jogador costumava demonstrar pouca empolgação quando o assunto surgia.

“Acabou. A mãe não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor do babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia aquela cara de alegoria que ainda não entrou na Avenida”, brincou.

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais e ampliou os rumores sobre uma possível insatisfação da família com o relacionamento, embora nem Fernanda Cristina nem Vini Jr. tenham se pronunciado oficialmente sobre o assunto.