Caso Fernanda Guedes: Ato em defesa do direitos das mulheres será nesta segunda (8) em São Gonçalo

A concentração está marcada para as 18h, em frente à sede da DHNSG, em Niterói - Foto: Reprodução

A concentração está marcada para as 18h, em frente à sede da DHNSG, em Niterói - Foto: Reprodução

Movimentos de defesa dos direitos das mulheres realizam nesta segunda-feira (8), às 18h, um ato em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), em Niterói, para pedir justiça pela morte de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, de 49 anos.

A mobilização foi convocada pelo Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo e é aberta à participação de toda a população. Segundo os organizadores, o objetivo é reforçar a importância do combate à violência contra a mulher e cobrar a responsabilização dos autores de feminicídios.

Fernanda foi enterrada na tarde deste sábado (6), no Cemitério Municipal de São Gonçalo. Ela foi encontrada morta a facadas dentro do apartamento onde morava, no bairro Mutondo. O companheiro dela foi preso em flagrante pelo crime.

A convocação para o ato ganhou força após a divulgação de relatos da ex-companheira do acusado. Em entrevista, ela afirmou que vinha sofrendo ameaças e episódios de violência psicológica antes da morte de Fernanda.

Segundo o relato, antes do crime, o homem teria enviado diversas mensagens com teor intimidatório. Após matar Fernanda, ele ainda teria encaminhado uma foto da vítima já sem vida e afirmado que faria o mesmo com ela.

A mulher também defendeu que o suspeito permaneça preso e responda pelo crime. Depois da prisão, a defesa do acusado alegou que ele sofre de transtornos mentais, argumento que gerou indignação entre familiares, amigos e movimentos de mulheres.

Em nota de convocação, o Fórum Popular de Mulheres afirma que o ato é um chamado para todas as pessoas que acreditam que o feminicídio deve ser enfrentado com rigor e que crimes contra mulheres não podem ser relativizados.

A concentração está marcada para as 18h, em frente à sede da DHNSG, em Niterói.