Imagens de câmeras de segurança flagram furto à cafeteria em Icaraí, Niterói

O vídeo, que passou a circular nas redes sociais mostra um homem entrando num estabelecimento localizado em Icaraí, Niterói, durante a madrugada dessa sexta (5). Após conseguir acesso ao interior da loja, ele segue até o caixa e recolhe o dinheiro que estava no local antes de deixar o imóvel.

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De acordo com o registro das câmeras, a ação aconteceu por volta de 0h40 e durou poucos instantes.

O caso chamou a atenção de moradores e comerciantes da região, principalmente pela rapidez da ação. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito.

Procurada, a Polícia Militar informou que mantém ações de reforço no policiamento da região de Icaraí por meio de patrulhamento com viaturas e motocicletas, além do emprego de efetivo extra.

A corporação destacou ainda que realiza diariamente operações voltadas ao combate de furtos a estabelecimentos comerciais, furtos de cabos e de materiais recicláveis. Segundo a PM, mais de 100 suspeitos foram presos e cerca de 20 adolescentes apreendidos na área do 12º BPM (Niterói) desde o início deste ano.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.