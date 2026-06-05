​Polícia Civil prende falso médico que realizava abortos clandestinos no Rio

Durante a operação, os agentes apreenderam diversos materiais cirúrgicos e medicamentos na clínica relacionados aos procedimentos ilegais - Foto: Reprodução

Durante a operação, os agentes apreenderam diversos materiais cirúrgicos e medicamentos na clínica relacionados aos procedimentos ilegais - Foto: Reprodução

Policiais civis da 14ª DP (Leblon) prenderam, nesta sexta-feira (05), um falso médico por realizar abortos clandestinos. Ele foi localizado e capturado na sua residência, no bairro de Benfica. O homem realizava os procedimentos em uma clínica bem estruturada, localizada na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

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As investigações foram iniciadas após a morte de uma mulher e as graves lesões sofridas por uma segunda vítima em decorrência dos procedimentos realizados pelo homem. Segundo apurado, ele não possuía formação em medicina e executava os abortos em condições extremamente precárias, sem equipamentos cirúrgicos adequados e sem materiais básicos para atendimento de emergência, chegando a utilizar papel toalha durante os procedimentos.



Com o avanço das investigações, a 14ª DP identificou o autor e representou à Justiça pela prisão temporária, além de mandado de busca e apreensão em endereço utilizado para a prática criminosa. As medidas judiciais foram cumpridas nesta sexta-feira.

Durante a operação, os agentes apreenderam diversos materiais cirúrgicos e medicamentos na clínica relacionados aos procedimentos ilegais. Já na residência do investigado foram apreendidas munições. Em razão do material encontrado, o homem também foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição.