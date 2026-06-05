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Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro na frente dos filhos em Duque de Caxias

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

relogio min de leitura | Escrito por Redação 05 de junho de 2026 - 11:52
A vítima foi identificada como Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos
A vítima foi identificada como Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos -

Uma mulher, identificada como Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro na frente dos filhos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (4).

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava subindo as escadas da residência quando foi baleada pelas costas pelo ex-companheiro, apontado de 42 anos. Os filhos da mulher presenciaram o crime.

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Lucélia chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, porém ela não resistiu aos ferimentos.

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Nova Iguaçu.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que as investigações do crime estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes fizeram diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.

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Duque de Caxias Lucélia Domingos Isidro Mulher é morta a tiros Mulher morta pelo ex-companheiro

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