Feminicídio em São Gonçalo: movimento de mulheres convoca ato por justiça para Fernanda Guedes

O Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo convocou para a próxima terça-feira (9), às 18h, um ato em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A mobilização acontece após a morte de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, de 47 anos, encontrada morta dentro de um apartamento no bairro Mutondo, em São Gonçalo.

Segundo o convite divulgado pelo coletivo, a manifestação é aberta a todas as pessoas que acreditam que crimes de feminicídio devem ser enfrentados com o rigor da lei.

O ato foi motivado por informações que vieram à tona após a prisão do autor do crime, o companheiro da vítima. De acordo com relatos divulgados por integrantes do movimento, após matar Fernanda, o homem teria enviado uma foto da vítima já sem vida para a ex-esposa. Ainda segundo os relatos, ele também teria feito ameaças contra a mulher e contra o próprio filho.

O acusado foi preso em flagrante. Em seguida, sua defesa que ele sofre de transtornos mentais, argumento que gerou indignação entre grupos de defesa dos direitos das mulheres e motivou a convocação do protesto.

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Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em São Gonçalo

Fernanda foi encontrada morta na noite de quarta-feira (3), dentro do apartamento onde morava. O companheiro dela foi preso em flagrante no local e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Os organizadores do ato afirmam que a mobilização busca cobrar justiça para Fernanda e reforçar a necessidade de enfrentamento à violência contra a mulher.