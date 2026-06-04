Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em São Gonçalo
Companheiro foi preso por feminicídio
Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, de 47 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, no bairro Mutondo, em São Gonçalo, na noite da última quarta-feira (3). O companheiro dela, identificado como André Lessa Horinouchi, foi preso em flagrante e é apontado como o principal suspeito do crime.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM foram acionados para uma ocorrência em um condomínio localizado na Rua Professora Adélia Martins. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a vítima já sem vida, com ferimentos provocados por golpes de faca.
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De acordo com a corporação, o suspeito permaneceu no apartamento até a chegada dos agentes e foi preso em flagrante no local. A área foi isolada para a realização da perícia, e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiram as investigações.
A faca que teria sido utilizada no crime foi apreendida pelos policiais. O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso pelo crime de feminicídio.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e busca esclarecer a motivação do crime.