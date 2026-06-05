Hemonúcleo de São Gonçalo terá atendimento extra no próximo sábado (13)

A abertura do Hemonúcleo de São Gonçalo no primeiro sábado de cada mês terá nova alteração esta semana devido ao feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (4). A unidade fica fechada no dia 6 e abre excepcionalmente no sábado seguinte, dia 13, garantindo que mais pessoas possam procurar a unidade no dia alternativo, das 8h às 12h30. O objetivo é aumentar o número de doações de sangue e facilitar o acesso da população.

A abertura extra aos sábados é uma estratégia para estimular a doação voluntária, fundamental para garantir o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões em cirurgias eletivas, tratamentos e situações de urgência e emergência. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar.

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Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

Os interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos, e fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto.