Cultura, esportes e educação ambiental na Praia de Itacoatiara com Ecoarte no Caminho Darwin e ItacoatiaraPro

Programação do próximo fim de semana celebrará Dia Mundial do Meio Ambiente com cortejos musicais, oficinas de materiais reciclados e mutirão de limpeza na praia - Foto: Divulgação

Programação do próximo fim de semana celebrará Dia Mundial do Meio Ambiente com cortejos musicais, oficinas de materiais reciclados e mutirão de limpeza na praia - Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), o Ecoarte no Caminho Darwin levará no próximo fim de semana uma verdadeira aula de educação ambiental para a Praia de Itacoatiara, em Niterói. Em parceria com o ItacoatiaraPro e com a Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, uma equipe formada por biólogos e ambientalistas realizará apresentações lúdicas gratuitas sobre o ecossistema da cidade, oficinas e exposições com a temática ambiental voltadas para crianças e jovens dos 4 aos 12 anos. Além disso, será realizada no domingo um grande mutirão de limpeza na praia.

O objetivo da parceria é promover a conscientização sobre o uso sustentável dos recursos naturais e celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente com ações de educação ambiental usando principalmente atividades culturais. E mostrar que eventos esportivos como a etapa brasileira do Mundial de Bodyboard, realizado em Itacoatiara recentemente dentro da programação do ItacoatiaraPro, podem acontecer em unidades de conservação sem impacto ao meio ambiente.

Leia também:

Com presença de autoridades, Niterói celebra Corpus Christi

Leivinha, ídolo do Palmeiras, morre aos 76 anos vítima de Alzheimer

“Nossas equipes vão mostrar que é possível e viável realizar grandes eventos esportivos com sustentabilidade. E como a Praia de Itacoatiara fica dentro de duas unidades de conservação (o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu) e recebeu grandes públicos durante as competições do Itacoatiara Pro, vamos mostrar que cultura, esportes e meio ambiente podem ser realizados em áreas protegidas com mínimo impacto e promovendo uma cultura de preservação ambiental”, comenta Bruna Galassi, gestora do Ecoarte no Caminho Darwin.

No sábado (6), as atividades começam com o cortejo musical Cheiro da Terra, apresentado pelo Grupo Teatralmente, que sairá às 9h das proximidades do Costão em direção à estrutura montada para o Itacoatiara Pro. Às 10h, será aberta a oficina Ampliando o Olhar, que contará com lupas eletrônicas para o público visualizar como acontece a polinização. A seguir, às 11h, será aberta a exposição de animais taxidermizados típicos da Mata Atlântica, onde uma professora de biologia apresentará a fauna local.

À tarde, a partir das 14h, será a vez da oficina Natureza Viva, onde monitores trabalharão eco-grafiti usando tintas com cores naturais. E às 15h, fechando a programação do dia, a equipe do Ecoarte realizará oficina de Ecoartesanato, com reaproveitamento de materiais recicláveis.

No domingo, será realizado às 10h horas um grande mutirão de limpeza da Praia de Itacoatiara, que recebeu, dentro do ItacoatiaraPro, milhares de pessoas que acompanharam a etapa brasileira do Mundial de Bodyboard.

Serviço:

Ecoarte no Caminho Darwin e ItacoatiaraPro celebram Dia Mundial do Meio Ambiente

Local: Praia de Itacoatiara

Dias: sábado (6/6) e domingo (7/6)

Sábado:

Cortejo musical Cheiro da Terra - às 9h nas proximidades do Costão

Oficina Ampliando o Olhar – às 10h, ao lado da estrutura do ItacoatiaraPro

Exposição de Animais Taxidermizados – às 11h

Oficina Natureza Viva – a partir das 14h

Oficina Ecoartesanato – a partir das 15h

Domingo :

Mutirão de limpeza, a partir das 10h

Classificação etária – livre

Entrada gratuita